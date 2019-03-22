Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым
Премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
Встреча состоялась 22 марта в резиденции Медведева в Горках, сообщает российский ТАСС.
Во встрече также принимает участие глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Медведев заявил, что в связи с "глубоким кризисом" двусторонних отношений между Украиной и Россией было нужно провести такую встречу.
"У нас действительно важная причина попросить встречи с вами, потому что отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают тяжелый период в своей истории", - сказал Медведеву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Российский премьер заявил, что нужно обсудить "газовую составляющую, поскольку в этом году заканчивается срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше".
Медведчук уверял, что "тарифы в Украине за 5 лет выросли на 745%, цены на газ - на 1080%, цены на отопление - на 1220%", поэтому, по его словам, возникает необходимость прямых поставок газа из РФ.
Кум Путина также заявил, что в случае прямых поставок газа из РФ, цена на газ станет намного ниже.
По словам Медведчука, предметом встречи было обсуждение прямых поставок газа из России в Украину по цене в 240-260 долларов до 2020 года.
Также Медведчук сказал, что страна потеряла 3 млрд из-за отказа от транзита российского газа.
"Это наша позиция, позиция "Оппозиционной платформы "За жизнь" - нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать "Газпром", заинтересовать пользователей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транспортировать (газ - УП)", - заявил Медведчук.
Миллер заявил, что "Газпром" готов вести переговоры о заключении нового контракта о прямых поставках на украинский рынок российского газа.
По его словам, пока рано говорить, по какой именно цене Украина сможет закупать газ в РФ, но заверил, что цена для украинцев точно будет на 25% ниже, чем сейчас.
Что касается транзитного договора, то, по словам Миллера, "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основе действующего контракта.
"Предложение по консорциуму, вы знаете, мы всегда были сторонниками такого проекта, и если будет предложение от украинской стороны, то мы обязательно проведем переговоры и будем участниками газотранспортного консорциума в Украине", - сказал глава правления "Газпрома".
Медведчук, в отличие от других участников встречи, пришел без галстука.
Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, "112 Украина" и "NewsOne".
Отметим, что российский премьер - кум Медведчука. В частности, жена Медведева вместе с Путиным крестили его дочь.
Напомним:
- Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
- На первом съезде "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Медведчук, как глава политсовета партии, заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
- В своей речи Медведчук раскритиковал проевропейские стремления действующей власти и отметил необходимость восстановления дружбы и экономического сотрудничества с Россией.
- После этого 5 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
- В частности, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).