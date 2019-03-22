Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым

Пятница, 22 марта 2019, 14:40
скриншот

Премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Встреча состоялась 22 марта в резиденции Медведева в Горках, сообщает российский ТАСС.

Во встрече также принимает участие глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Медведев заявил, что в связи с "глубоким кризисом" двусторонних отношений между Украиной и Россией было нужно провести такую ​​встречу.

"У нас действительно важная причина попросить встречи с вами, потому что отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают тяжелый период в своей истории", - сказал Медведеву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

 

Российский премьер заявил, что нужно обсудить "газовую составляющую, поскольку в этом году заканчивается срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше".

Медведчук уверял, что "тарифы в Украине за 5 лет выросли на 745%, цены на газ - на 1080%, цены на отопление - на 1220%", поэтому, по его словам, возникает необходимость прямых поставок газа из РФ.

Кум Путина также заявил, что в случае прямых поставок газа из РФ, цена на газ станет намного ниже.

По словам Медведчука, предметом встречи было обсуждение прямых поставок газа из России в Украину по цене в 240-260 долларов до 2020 года.

Также Медведчук сказал, что страна потеряла 3 млрд из-за отказа от транзита российского газа.

"Это наша позиция, позиция "Оппозиционной платформы "За жизнь" - нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать "Газпром", заинтересовать пользователей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транспортировать (газ - УП)", - заявил Медведчук.

 
Скриншот

Миллер заявил, что "Газпром" готов вести переговоры о заключении нового контракта о прямых поставках на украинский рынок российского газа.

По его словам, пока рано говорить, по какой именно цене Украина сможет закупать газ в РФ, но заверил, что цена для украинцев точно будет на 25% ниже, чем сейчас.

Что касается транзитного договора, то, по словам Миллера, "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основе действующего контракта.

"Предложение по консорциуму, вы знаете, мы всегда были сторонниками такого проекта, и если будет предложение от украинской стороны, то мы обязательно проведем переговоры и будем участниками газотранспортного консорциума в Украине", - сказал глава правления "Газпрома".

 

Медведчук, в отличие от других участников встречи, пришел без галстука.

Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, "112 Украина" и "NewsOne".

Отметим, что российский премьер - кум Медведчука. В частности, жена Медведева вместе с Путиным крестили его дочь.

Напомним: 

  • Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.
  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • На первом съезде "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Медведчук, как глава политсовета партии, заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
  • В своей речи Медведчук раскритиковал проевропейские стремления действующей власти и отметил необходимость восстановления дружбы и экономического сотрудничества с Россией.
  • После этого 5 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
  • В частности, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукБойкоРосcияМедведеввыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: