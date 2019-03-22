Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым

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Пятница, 22 марта 2019, 15:40

Премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Об этом 22 марта сообщает российский ТАСС.

Во встрече также принимает участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Медведев заявил, что в связи с "глубоким кризисом" двусторонних отношений между Украиной и Россией было нужно провести такую ​​встречу.

"У нас действительно важная причина попросить встречи с вами, потому что отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают тяжелый период в своей истории", - сказал Медведеву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Российский премьер заявил, что нужно обсудить "газовую составляющую, поскольку в этом году заканчивается срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше".

 
Скриншот "112 Украина"

Встретились политики в резиденции Медведева в Горках.

Отметим, что Медведчук, в отличие от других участников встречи, пришел без галстука.

 
Скриншот

Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, "112 Украина" и "NewsOne".

Отметим, что российский премьер - кум Медведчука. В частности, жена Медведева вместе с Путиным крестили его дочь.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Медведчук Бойко Медведев Росcия Украина


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