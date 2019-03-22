Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым

Премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Встреча состоялась 22 марта в резиденции Медведева в Горках, сообщает российский ТАСС.

Во встрече также принимает участие глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Медведев заявил, что в связи с "глубоким кризисом" двусторонних отношений между Украиной и Россией было нужно провести такую ​​встречу.

"У нас действительно важная причина попросить встречи с вами, потому что отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают тяжелый период в своей истории", - сказал Медведеву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Российский премьер заявил, что нужно обсудить "газовую составляющую, поскольку в этом году заканчивается срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше".

Медведчук уверял, что "тарифы в Украине за 5 лет выросли на 745%, цены на газ - на 1080%, цены на отопление - на 1220%", поэтому, по его словам, возникает необходимость прямых поставок газа из РФ.

Кум Путина также заявил, что в случае прямых поставок газа из РФ, цена на газ станет намного ниже.

По словам Медведчука, предметом встречи было обсуждение прямых поставок газа из России в Украину по цене в 240-260 долларов до 2020 года.

Также Медведчук сказал, что страна потеряла 3 млрд из-за отказа от транзита российского газа.

"Это наша позиция, позиция "Оппозиционной платформы "За жизнь" - нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать "Газпром", заинтересовать пользователей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транспортировать (газ - УП)", - заявил Медведчук.

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Миллер заявил, что "Газпром" готов вести переговоры о заключении нового контракта о прямых поставках на украинский рынок российского газа.

По его словам, пока рано говорить, по какой именно цене Украина сможет закупать газ в РФ, но заверил, что цена для украинцев точно будет на 25% ниже, чем сейчас.

Что касается транзитного договора, то, по словам Миллера, "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основе действующего контракта.

"Предложение по консорциуму, вы знаете, мы всегда были сторонниками такого проекта, и если будет предложение от украинской стороны, то мы обязательно проведем переговоры и будем участниками газотранспортного консорциума в Украине", - сказал глава правления "Газпрома".

Медведчук, в отличие от других участников встречи, пришел без галстука.

Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, "112 Украина" и "NewsOne".

Отметим, что российский премьер - кум Медведчука. В частности, жена Медведева вместе с Путиным крестили его дочь.

Напомним: