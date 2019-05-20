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В Украине обяжут строить туалеты в крупных супермаркетах

Понедельник, 20 мая 2019, 13:07

С 1 августа в новых крупных супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Обязательные туалеты для посетителей в крупных супермаркетах. Эта норма содержится в новых изменениях в ГСН "Предприятия торговли" и вступает в действие уже с 1 августа", - написал он.

Парцхаладзе уточнил, что речь идет про все новые и реконструированные крупные супермаркеты, гипермаркеты и другие продовольственные магазины с торговой площадью 2500 кв. м и более и универсальным ассортиментом товаров.

"Должны быть обязательно общественные туалеты. Расчет – 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект", - написал он.

Парцхаладзе напомнил, что сейчас проектировщики обязаны предусматривать общественные уборные для посетителей только в непродовольственных торговых центрах – ТЦ и ТРЦ, универмагах, крупных магазинах одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек.

"Новыми изменениями мы повышаем комфорт при посещении и крупных продовольственных магазинов. Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью", - подытожил Парцхаладзе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: строительствоторговля
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