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Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском после его речи

Понедельник, 20 мая 2019, 19:45
Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском после его речи

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском после его инаугурационной речи в Верховной Раде.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"Своей задачей он назвал "возвращение Донбасса и Крыма". Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России", - утверждает он.

Кадыров считает, что "скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!", - заявил президент Чечни.

По его словам, "Россия относится к речам Киева о Крыме, как в детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают".

"Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!", - считает Кадыров.

Читайте также: Каждый из нас - президент. Главные тезисы инаугурационной речи Зеленского

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКадыровКрыманнексия
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