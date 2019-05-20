Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.

Перед этим председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что во время очередных президентских выборах победил и является избранным Владимир Зеленский.

Председатель Конституционного суда Наталья Шаптала сообщила, что Зеленский исполнил все требования, чтобы принести присягу президента Украины.

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию Украины и на Пересопницкое Евангелие, провозгласил присягу украинскому народу.

Присяга президента:

"Я, Зеленский Владимир Александрович, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе родины и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

После этого председатель КС Наталья Шаптала объявила: новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил на пост президента Украины.

В зале парламента присутствуют президенты Эстонии, Литвы, Латвии и Венгрии.

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Напомним: