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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЕС ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА

Понедельник, 20 мая 2019, 10:19
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЕС ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.

Перед этим председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что во время очередных президентских выборах победил и является избранным Владимир Зеленский.

Председатель Конституционного суда Наталья Шаптала сообщила, что Зеленский исполнил все требования, чтобы принести присягу президента Украины.

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию Украины и на Пересопницкое Евангелие, провозгласил присягу украинскому народу.

Присяга президента:

"Я, Зеленский Владимир Александрович, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе родины и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

 
 

После этого председатель КС Наталья Шаптала объявила: новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил на пост президента Украины.

В зале парламента присутствуют президенты Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии и Венгрии.

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Напомним:

  • Команда Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента. Последний срок, когда новый президент сможет распустить парламент - 27 мая.
  • В то же время, у Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно.

Украинская правда

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Темы: президентЗеленский
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