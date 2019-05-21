Война на востоке: 10 обстрелов за сутки, оккупанты получили адекватный ответ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка;

из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;

из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Николаевка Вторая.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шесть получили ранения.

По состоянию на 7:00 21 мая враг дважды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов - возле села Гнутово.

Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. Подразделения ООС открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.