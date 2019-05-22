ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 3 раненых

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Среда, 22 мая 2019, 07:24

За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 мая.

"Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли позиции ОС: возле села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили обстрел украинских позиций возле населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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