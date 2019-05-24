Боевики накрыли гранатометным огнем позиции ООС у Авдеевки, есть раненый

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Пятница, 24 мая 2019, 19:03

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: трижды у Авдеевки и Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под огонь боевиков из станковых противотанковых гранатометов попали позиции украинских военных вблизи Новотроицкого и Красногоровки.

Также были обстреляны позиции у Лебединского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и Песок из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции ООС у Шумов из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики накрыли огнем позиции ООС у Майорска из ручных противотанковых гранатометов и Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиками.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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