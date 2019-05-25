На Майдане устроили акцию в поддержку пленных моряков

На Майдане Независимости в Киеве люди вышли на акцию, чтобы поддержать 24 украинских моряков, захваченных россиянами у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщает Громадське, на акции собралось чуть больше ста человек.

На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни під час виходу з Керченської протоки 25 листопада 2018 року https://t.co/YtWr6mEjE6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 травня 2019 р.

Они выкрикивают имена каждого из 24 моряков, содержащихся в России и призывают других поддерживать украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

Акцию организовали три политические партии: "Українська галицька партія", "Сила Людей" и "Демократична Сокира".