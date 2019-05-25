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На Майдане устроили акцию в поддержку пленных моряков

Суббота, 25 мая 2019, 12:59

На Майдане Независимости в Киеве люди вышли на акцию, чтобы поддержать 24 украинских моряков, захваченных россиянами у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщает Громадське, на акции собралось чуть больше ста человек.

Они выкрикивают имена каждого из 24 моряков, содержащихся в России и призывают других поддерживать украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

Акцию организовали три политические партии: "Українська галицька партія", "Сила Людей" и "Демократична Сокира".

Темы: морякиКиевакции
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