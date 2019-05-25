На Майдані влаштували акцію на підтримку полонених моряків
На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.
На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни під час виходу з Керченської протоки 25 листопада 2018 року https://t.co/YtWr6mEjE6— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 травня 2019 р.
Як повідомляє Громадське, на акції зібралося трохи більше ста людей.
Вони вигукують імена кожного з 24 моряків, яких утримують у Росії та закликають інших підтримувати українських громадян, яких тримають у російських СІЗО.
Акцію організували три політичні партії: "Українська галицька партія", "Сила Людей" і "Демократична Сокира".
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Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.