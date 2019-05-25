На Майдані влаштували акцію на підтримку полонених моряків

На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни під час виходу з Керченської протоки 25 листопада 2018 року https://t.co/YtWr6mEjE6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 травня 2019 р.

Як повідомляє Громадське, на акції зібралося трохи більше ста людей.

Вони вигукують імена кожного з 24 моряків, яких утримують у Росії та закликають інших підтримувати українських громадян, яких тримають у російських СІЗО.

Акцію організували три політичні партії: "Українська галицька партія", "Сила Людей" і "Демократична Сокира".

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