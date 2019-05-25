На Майдані влаштували акцію на підтримку полонених моряків

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Субота, 25 травня 2019, 12:59

На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як повідомляє Громадське, на акції зібралося трохи більше ста людей.

Вони вигукують імена кожного з 24 моряків, яких утримують у Росії та закликають інших підтримувати українських громадян, яких тримають у російських СІЗО.

Акцію організували три політичні партії: "Українська галицька партія", "Сила Людей" і "Демократична Сокира".

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

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Теми: моряки Київ акції


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