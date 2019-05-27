ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь

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Понедельник, 27 мая 2019, 07:26

За прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток оккупанты один раз обстреляли позиции ОС возле Зайцевого. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 мая.

"Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ОС: возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе села Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 26 мая один боевик был ранен.

С начала текущих суток оккупанты из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстреляли украинские позиции вблизи н.п. Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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