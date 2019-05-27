Ракетный комплекс "Нептун" прошел новые огневые испытания

Ракетный комплекс "Нептун" прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области, во время которых проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.

Об этом сообщает 27 мая сайт Укроборонпрома.

Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в крылатой ракете была заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360.

Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата, подчеркивают в концерне.

В то же время были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

В Укроборонпроме отмечают, что в целом, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Напомним: