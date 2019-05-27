Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный комплекс "Нептун" прошел новые огневые испытания

Понедельник, 27 мая 2019, 14:48

Ракетный комплекс "Нептун" прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области, во время которых проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.

Об этом сообщает 27 мая сайт Укроборонпрома

Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в крылатой ракете была заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360.

Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата, подчеркивают в концерне.

В то же время были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

В Укроборонпроме отмечают, что в целом, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

 

Напомним:

  • Ранее в рамках огневых испытаний прошли пуски модернизированной реактивной системы "Вильха".
  • Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов выразил надежду, что со сменой кадров в секторе безопасности и обороны Украины ракетная программа будет продолжаться.

Украинская правда
Темы: армияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
армия
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: