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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, без потерь

Вторник, 28 мая 2019, 07:22

За прошедшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции ОС возле населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли украинские позиции: возле н.п. Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки Объединенных сил, 27 мая 4 оккупанта были ранены.

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции возле города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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