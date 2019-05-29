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Волкер: США готовы предоставить Украине летальное оружие для самозащиты

Среда, 29 мая 2019, 05:05

США готовы предоставить Украине летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украиной.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Радио Свобода.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличить ее возможности самозащиты, по меньшей мере в вопросе оборонного летального оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", - отметил Волкер.

Он отметил, что США выделили Украине соответствующее финансирование, что позволило поставку средств противотанковой обороны и антиснайперских систем. И в дальнейшем США готовы поставлять оружие, в котором нуждается Украина для самозащиты и в рамках финансирования, принятого Конгрессом, и в рамках закупок оружия самой Украиной.

Волкер подчеркнул, что это было бы нормально и в других условиях, но в условиях, когда "Украина подвергается ежедневным нападениям, это особенно важно".

"Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", - пояснил Волкер позицию США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАоружие
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