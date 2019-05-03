Член британского парламента получил около $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Грег Баркер, член британской Палаты лордов и председатель компании En+ Group Plc, был награжден бонусом от 3 до 4 миллионов фунтов (от 3,9 миллиона до 5,2 миллиона долларов) за переговоры о снятии санкций США с этой компании.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы составить соглашение между министерством финансов США и российским миллиардером Олегом Дерипаской. Переговоры завершились соглашением, согласно которому Дерипаска согласился выйти из компании En +, которая владеет контрольным пакетом акций алюминиевого гиганта United Co. Rusal.

En+ не раскрывала информацию о зарплате Баркера. В своих отчетах компания заявила, что выплатила 16 миллионов долларов в прошлом году "ключевому управленческому персоналу", включая 1,8 миллиона долларов неисполнительным директорам, включая Баркера.

По словам источников, эти данные о компенсации не включают премию Баркера, поскольку она была выдана, когда санкции были сняты в начале 2019 года.

Напоминаем: