Член британского парламента получил около $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

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Пятница, 3 мая 2019, 01:27

Грег Баркер, член британской Палаты лордов и председатель компании En+ Group Plc, был награжден бонусом от 3 до 4 миллионов фунтов (от 3,9 миллиона до 5,2 миллиона долларов) за переговоры о снятии санкций США с этой компании.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы составить соглашение между министерством финансов США и российским миллиардером Олегом Дерипаской. Переговоры завершились соглашением, согласно которому Дерипаска согласился выйти из компании En +, которая владеет контрольным пакетом акций алюминиевого гиганта United Co. Rusal.

En+ не раскрывала информацию о зарплате Баркера. В своих отчетах компания заявила, что выплатила 16 миллионов долларов в прошлом году "ключевому управленческому персоналу", включая 1,8 миллиона долларов неисполнительным директорам, включая Баркера.

По словам источников, эти данные о компенсации не включают премию Баркера, поскольку она была выдана, когда санкции были сняты в начале 2019 года.

Напоминаем: 

  • США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.
  • Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".  
  • При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной. 
  • В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.
  • Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании. 
  • В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
  • В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской. 
  • В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.
  • В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило. 
  • В марте Дерипаска подал в суд на США, утверждая, что они превысили полномочия, наложив санкций на его компании.

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Темы: санкции Росcия США Великобритания
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