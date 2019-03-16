Дерипаска подал в суд на США: жалуется на большие потери от санкций

Российский олигарх Олег Дерипаска подал в суд на США, утверждая, что они превысили полномочия, наложив санкций на его компании.

Об этом пишет Reuters.

Дерипаска попросил федеральный суд в Вашингтоне запретить министерству финансов США использовать "разрушительную силу" таких санкций, которые, как он утверждает, были произвольно применены к нему и его компаниям в апреле прошлого года и нарушили его право на надлежащую процедуру в соответствии c Конституцией США.

Дерипаска, как говорится в иске, попал под действие "всеобщей истерии", основанной на необоснованных утверждениях о нем, распространенных членами Конгресса США и средствами массовой информации, на фоне расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре между Россией и кампанией Трампа.

Российский олигарх хочет добиться удаления своего имени из списка санкций.

"Результатом этих незаконных действий стала потеря крупной части состояния, репутации и экономического благосостояния Дерипаски", - написал его адвокат Эрик Феррари в судебном иске на 28 страницах, поданном в окружной суд США в Вашингтоне.

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