На марше "бессмертного полка" в Киеве ожидаются 5 тысяч человек – полиция

В столице 9 мая пройдет марш "бессмертного полка", в котором ожидается участие около 5 тысяч человек.

Об этом сообщил журналистам в пятницу в Киеве начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".



По его словам, в полицию столицы поступила заявка Киевской городской организации ветеранов на проведение марша "бессмертный полк".

"Заявка на участие 5 тысяч человек, маршрут будет прежний - от метро Арсенальная до Парка Славы, время также - с 9 до 12", – рассказал Крищенко.



Он напомнил, что такая акция уже проводилась не раз, и полиция понимает все возможные риски.



Обеспечивать правопорядок во время марша, по словам Крищенко, будет ориентировочно такое же количество правоохранителей, как и в прошлом году – около 2 тысяч человек.



"Мы наблюдаем с учетом политического процесса в стране, что у одной части людей есть какие-то определенные надежды, а у дорогой – некоторые опасения, что полиция, возможно, будет более лояльно относиться к запрещенным символам", – отметил начальник столичной полиции.

"Хочу одних предупредить, а вторых успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом и позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, проводить профилактические мероприятия", - пояснил Крищенко.



Крищенко также призвал патриотически настроенных граждан оказывать полиции помощь в обеспечении правопорядка.



При этом он отметил: "Никаких эксцессов мы не ожидаем пока что. Уверен, что все пройдет спокойно, мы сможем обеспечить это мероприятие с соблюдением норм законодательства, в том числе о декоммунизации".



Также Крищенко добавил, что пока что это единственная заявка на проведение акций 9 мая.

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