На марше "бессмертного полка" в Киеве ожидаются 5 тысяч человек – полиция

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Пятница, 3 мая 2019, 13:53

В столице 9 мая пройдет марш "бессмертного полка", в котором ожидается участие около 5 тысяч человек.

Об этом сообщил журналистам в пятницу в Киеве начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в полицию столицы поступила заявка Киевской городской организации ветеранов на проведение марша "бессмертный полк".

"Заявка на участие 5 тысяч человек, маршрут будет прежний - от метро Арсенальная до Парка Славы, время также - с 9 до 12", – рассказал Крищенко.

Он напомнил, что такая акция уже проводилась не раз, и полиция понимает все возможные риски.

Обеспечивать правопорядок во время марша, по словам Крищенко, будет ориентировочно такое же количество правоохранителей, как и в прошлом году – около 2 тысяч человек.

"Мы наблюдаем с учетом политического процесса в стране, что у одной части людей есть какие-то определенные надежды, а у дорогой – некоторые опасения, что полиция, возможно, будет более лояльно относиться к запрещенным символам", – отметил начальник столичной полиции.

"Хочу одних предупредить, а вторых успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом и позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, проводить профилактические мероприятия", - пояснил Крищенко.

Крищенко также призвал патриотически настроенных граждан оказывать полиции помощь в обеспечении правопорядка.

При этом он отметил: "Никаких эксцессов мы не ожидаем пока что. Уверен, что все пройдет спокойно, мы сможем обеспечить это мероприятие с соблюдением норм законодательства, в том числе о декоммунизации".

Также Крищенко добавил, что пока что это единственная заявка на проведение акций 9 мая.

Напомним:

  • Глава МИД Павел Климкин поддержал предложение писателя Андрея Куркова 9 мая выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политзаключенных, которых Россия держит в тюрьмах в качестве альтернативы акции "бессмертный полк".
  • С 2015 года в Украине отмечается день победы над нацизмом 8 мая - в международный День памяти и примирения. Эти акции проходят под лозунгом "Никогда снова".
  • С 2014 года национальным символом памяти украинцев, погибших во Второй мировой войне, является европейский и традиционный украинский знак - красный мак.
  • В прошлом году в акции "бессмертный полк" в Киеве участие приняли около 2 тыс. человек.

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Темы: 9 мая полиция Киев
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