Климкин предложил украинский вариант акции "Бессмертный полк"

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Пятница, 3 мая 2019, 04:44

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала "Интер" провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналогичную российской акции "Бессмертный полк".

Свое мнение по этому поводу Климкин изложил в facebook.

"Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал он, комментируя предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политзаключенных, которых Россия держит в тюрьмах .

Телеканал "Интер", как и в прошлые годы, призывает киевлян пройти 9 мая так называемым "маршем памяти с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны".

Напоминаем:

  • Риторика праздничных концертов "Интера", посвященных 9-м маю, в последние годы идет в разрез с официальной позицией украинской власти.
  • С 2015 года в Украине отмечается день победы над нацизмом 8 мая - в международный День памяти и примирения. Эти акции проходят под лозунгом "Никогда снова".

  • С 2014 года национальным символом памяти украинцев, погибших во Второй мировой войне, является европейский и традиционный украинский знак - красный мак.

  • В прошлом году в акции "Бессмертный полк" в Киеве участие приняли около 2 тыс. человек.
  • Всего в Украине  9 мая 2018 года почти 30 человек были задержаны за различные правонарушения, в том числе за пропаганду тоталитарного режима - ношение "георгиевской ленточки", символику коммунистической партии.

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Темы: 9 мая Климкин Интер акции пропаганда
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