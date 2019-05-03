Климкин предложил украинский вариант акции "Бессмертный полк"

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала "Интер" провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналогичную российской акции "Бессмертный полк".

Свое мнение по этому поводу Климкин изложил в facebook.

"Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал он, комментируя предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политзаключенных, которых Россия держит в тюрьмах .

Телеканал "Интер", как и в прошлые годы, призывает киевлян пройти 9 мая так называемым "маршем памяти с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны".

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