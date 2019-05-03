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Дату инаугурации Зеленского назначат с 14 мая – Геращенко

Пятница, 3 мая 2019, 16:37
Дату инаугурации Зеленского назначат с 14 мая – Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента назначат с 14 мая, то есть с началом пленарной неделе ВР.

Об этом она сообщила 3 ​​мая в эфире телеканала "Прямий".

"Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, который начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала Геращенко.

По ее словам, ВР не будет нарушать закон в таком важном вопросе, как инаугурация президента.

В то же время, народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, согласно которому новоизбранный президент Владимир Зеленский должен принести присягу 19 мая.

В пресс-службе спикера ВР Андрея Парубия не ответили, повлияет ли представление на дату инаугурации Зеленского.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов, то есть в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Дату инаугурации утверждает Верховная Рада, которая должна принять соответствующее решение по представлению спикера не менее 226 голосами.

Напомним: 

  • 3 мая в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" были опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.
  • В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что до инаугурации не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.
  • Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
  • Явка избирателей во время голосования, включая зарубежный избирательный округ, составила 61,37%. Своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 840 граждан Украины, тогда как в списки избирателей на это время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 избирателей.
  • 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украины.
  • Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийинаугурацияГеращенкоВерховная Рада
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