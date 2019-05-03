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Трамп с Путиным обсудили расследование о вмешательстве РФ в выборы США

Пятница, 3 мая 2019, 19:13
Трамп с Путиным обсудили расследование о вмешательстве РФ в выборы США

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили по телефону расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "ТАСС".

По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продолжения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключение нового похожего соглашения между РФ, США и КНР.

Пресс-секретарь заявила, что разговор был "в позитивном ключе".

В Кремле подтвердили факт беседы.

"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он не сообщил подробностей разговора.

"Сообщение (пресс-службы Кремля о деталях разговора) последует", - сказал он.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • Мюллер возражает против выводов Минюста США, основанных на его расследовании российского вмешательства в выборы, о том, что Трамп не препятствовал правосудию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутин
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