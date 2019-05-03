Трамп с Путиным обсудили расследование о вмешательстве РФ в выборы США
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили по телефону расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "ТАСС".
По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продолжения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключение нового похожего соглашения между РФ, США и КНР.
Пресс-секретарь заявила, что разговор был "в позитивном ключе".
В Кремле подтвердили факт беседы.
"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он не сообщил подробностей разговора.
"Сообщение (пресс-службы Кремля о деталях разговора) последует", - сказал он.
Напомним:
- 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
- Мюллер возражает против выводов Минюста США, основанных на его расследовании российского вмешательства в выборы, о том, что Трамп не препятствовал правосудию.
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