Трамп с Путиным обсудили расследование о вмешательстве РФ в выборы США

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили по телефону расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "ТАСС".



По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продолжения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключение нового похожего соглашения между РФ, США и КНР.



Пресс-секретарь заявила, что разговор был "в позитивном ключе".



В Кремле подтвердили факт беседы.



"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Он не сообщил подробностей разговора.



"Сообщение (пресс-службы Кремля о деталях разговора) последует", - сказал он.

Напомним: