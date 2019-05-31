Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного и Марьинки

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Пятница, 31 мая 2019, 19:06

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ООС, никто из военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных.

В частности, дважды из 82 мм минометов вблизи Водяного и Марьинки, дважды из 82 мм минометов гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Красногоровки.

Также боевики дважды обстреляли позиции ООС из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия у Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Под огонь боевиков попал населенный пункт Майское, обстрелянный из артиллерийских систем калибра 122 мм и Новолуганское, которое обстреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе рассказали, что открывали огонь в ответ и заверили, что держат ситуацию под контролем.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс война ОРДЛО


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