Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного и Марьинки

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ООС, никто из военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных.



В частности, дважды из 82 мм минометов вблизи Водяного и Марьинки, дважды из 82 мм минометов гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Красногоровки.



Также боевики дважды обстреляли позиции ООС из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия у Авдеевки.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Под огонь боевиков попал населенный пункт Майское, обстрелянный из артиллерийских систем калибра 122 мм и Новолуганское, которое обстреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.



В штабе рассказали, что открывали огонь в ответ и заверили, что держат ситуацию под контролем.