Уволенного главу Нацтелерадио заменил представитель АП Порошенко

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Суббота, 4 мая 2019, 21:48

Президент Петр Порошенко назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко членом Нацтелерадио.

Соответствующий указ обнародован 4 мая на сайте главы государства.

"Согласно п.13 ч. 1 ст.106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю назначить Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Напомним,

  • 4 мая председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности.
  • В тот же день президент Петр Порошенко уволил Артеменко с занимаемой должности.
  • Статья 106 Конституции предусматривает, что президент "назначает на должности и увольняет с должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Украинская правда

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Темы: телевидение
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