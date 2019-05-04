Уволенного главу Нацтелерадио заменил представитель АП Порошенко
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Суббота, 4 мая 2019, 21:48
Президент Петр Порошенко назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко членом Нацтелерадио.
Соответствующий указ обнародован 4 мая на сайте главы государства.
"Согласно п.13 ч. 1 ст.106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю назначить Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.
Напомним,
- 4 мая председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности.
- В тот же день президент Петр Порошенко уволил Артеменко с занимаемой должности.
- Статья 106 Конституции предусматривает, что президент "назначает на должности и увольняет с должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".
Украинская правда
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