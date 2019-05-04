Уволенного главу Нацтелерадио заменил представитель АП Порошенко

Президент Петр Порошенко назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко членом Нацтелерадио.

Соответствующий указ обнародован 4 мая на сайте главы государства.

"Согласно п.13 ч. 1 ст.106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю назначить Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Напомним,