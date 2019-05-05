Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дипломаты США в зоне ООС посмотрели на американское оборудование

Воскресенье, 5 мая 2019, 16:24

Делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине посетила район проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр ООС.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей безопасностной и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мер по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: