Дипломаты США в зоне ООС посмотрели на американское оборудование

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Воскресенье, 5 мая 2019, 16:24

Делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине посетила район проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр ООС.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей безопасностной и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мер по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

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Темы: США Объединенные силы на Донбассе
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