В РФ рассказали, от чего загорелся самолет в "Шереметьево"

5049 просмотров
Воскресенье, 5 мая 2019, 23:33

Двигатели пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 загорелись уже после аварийной посадки лайнера в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщила в воскресенье компания "Аэрофлот", пишет ТАСС.

"Аэрофлот" подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва - Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что эвакуация пассажиров с горящего самолета заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

В то же время, источник "Интерфакса" сообщил, что экипаж аварийного Superjet утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии.

"Из-за попадания молнии, предварительно была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.

Вместе с тем, в "Шереметьево" сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 завершены, начаты буксировка самолета и ликвидация последствий произошедшего.

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • В СК РФ сообщили о 13 погибших, среди которых двое детей.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия авиа
powered by lun.ua
Материалы по теме
Москва: пассажирский самолет загорелся при посадке в "Шереметьево", есть погибшие 5 мая 2019, 19:19
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сенцова 5 мая 2019, 17:52
МИД: Украина надеется, что Совет Европы не пойдет на уступки РФ 5 мая 2019, 15:12
Все новости
Главные новости
Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37
Москва: пассажирский самолет загорелся при посадке в "Шереметьево", есть погибшие
Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей
"40-метровая схема": Нефедов рассказал о "наглом" назначении в Укравтодоре
Все новости
Образование

Как меняет жизнь девочек среднее образование

социум

Как семейная пара "вытягивает" незнакомцев из беды

здоровье

Нужно ли "выгонять шлаки": очищение организма и детокс-диеты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів