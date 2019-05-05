В РФ рассказали, от чего загорелся самолет в "Шереметьево"

Двигатели пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 загорелись уже после аварийной посадки лайнера в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщила в воскресенье компания "Аэрофлот", пишет ТАСС.

"Аэрофлот" подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва - Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что эвакуация пассажиров с горящего самолета заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

В то же время, источник "Интерфакса" сообщил, что экипаж аварийного Superjet утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии.

"Из-за попадания молнии, предварительно была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.

Вместе с тем, в "Шереметьево" сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 завершены, начаты буксировка самолета и ликвидация последствий произошедшего.

Напомним: