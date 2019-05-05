Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

Об этом сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко "Интерфаксу".

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко.

Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы.

Судьба остальных остается неизвестна.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.

Напомним: