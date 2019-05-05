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Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37

Воскресенье, 5 мая 2019, 23:41
Катастрофа в Шереметьево: из 78 человек на борту выжили 37
Скриншот с видео

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

Об этом сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко "Интерфаксу".

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко.

Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы.

Судьба остальных остается неизвестна.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • Ранее в СК РФ сообщали о 13 погибших, среди которых двое детей.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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