Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Об этом сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко "Интерфаксу".
"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко.
Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы.
Судьба остальных остается неизвестна.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.
Напомним:
- В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
- Ранее в СК РФ сообщали о 13 погибших, среди которых двое детей.
- По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").