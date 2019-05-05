Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37

7311 просмотров
Воскресенье, 5 мая 2019, 23:41
Скриншот с видео

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

Об этом сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко "Интерфаксу".

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко.

Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы.

Судьба остальных остается неизвестна.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • Ранее в СК РФ сообщали о 13 погибших, среди которых двое детей.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37
Москва: пассажирский самолет загорелся при посадке в "Шереметьево", есть погибшие
Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей
"40-метровая схема": Нефедов рассказал о "наглом" назначении в Укравтодоре
Все новости
Образование

Как меняет жизнь девочек среднее образование

социум

Как семейная пара "вытягивает" незнакомцев из беды

здоровье

Нужно ли "выгонять шлаки": очищение организма и детокс-диеты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів