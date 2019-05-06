Мюллер согласился дать показания в Конгрессе относительно расследования по "делу РФ"
Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях Конгресса относительно его расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Об этом заявил член юридического комитета, конгрессмен Дэвид Сисилини в эфире Fox News.
По его словам, ориентировочная дата выступления Мюллера назначена на 15 мая. Сисилини отметил, что представитель спецпрокурора дал согласие на то, чтобы ответить на вопросы законодателей.
Конгрессмен добавил - нет никакой гарантии, что Мюллер придет на слушание, но он "ничего не слышал от представителей Мюллера или Белого дома, что специальный прокурор не будет свидетельствовать".
"Мы считаем, что американский народ имеет право услышать о расследовании непосредственно от Мюллера", - сказал Сисилини.
"Очевидно, что пока не наступит дата, у нас никогда не будет абсолютной гарантии.
Белый дом до сих пор заявил, что не будет мешать попытке Мюллера дать показания; мы надеемся, что это не изменится", - подчеркнул он.
Напомним:
- На слушаниях в Сенате генпрокурор США Уильям Барр отверг жалобы демократов и спецпрокурора Мюллера и стал на защиту своего отчета на 4 страницах о результате расследования Мюллера относительно российского вмешательства в выборы.
- 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"