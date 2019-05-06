Мюллер согласился дать показания в Конгрессе относительно расследования по "делу РФ"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях Конгресса относительно его расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом заявил член юридического комитета, конгрессмен Дэвид Сисилини в эфире Fox News.

По его словам, ориентировочная дата выступления Мюллера назначена ​​на 15 мая. Сисилини отметил, что представитель спецпрокурора дал согласие на то, чтобы ответить на вопросы законодателей.

Конгрессмен добавил - нет никакой гарантии, что Мюллер придет на слушание, но он "ничего не слышал от представителей Мюллера или Белого дома, что специальный прокурор не будет свидетельствовать".

"Мы считаем, что американский народ имеет право услышать о расследовании непосредственно от Мюллера", - сказал Сисилини.

"Очевидно, что пока не наступит дата, у нас никогда не будет абсолютной гарантии.

Белый дом до сих пор заявил, что не будет мешать попытке Мюллера дать показания; мы надеемся, что это не изменится", - подчеркнул он.

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