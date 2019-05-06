Следственный комитет РФ: В катастрофе в "Шереметьево" погиб 41 человек

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Понедельник, 6 мая 2019, 00:35
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Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, который совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елену Марковскую.

"Погиб 41 человек", - сказала Марковская журналистам.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены.

"На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Источник агентства сообщил, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, который загорелся при посадке в "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это осложнило эвакуацию людей с задних рядов самолета и они погибли в огне", - сказал собеседник издания.

В то же время официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявил, что пассажиров аварийного Superjet эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем требуется по нормативам. "Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", - сказал Фетисов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • Ранее в СК РФ сообщили, что выжило 37 человек.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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Темы: Росcия катастрофы жертвы авиа
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