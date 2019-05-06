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Луценко готов помочь Зеленскому в борьбе с коррупцией

Понедельник, 6 мая 2019, 15:02

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодолении монополизма.

Об этом он рассказал журналистам в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Если ему будет интересна моя точка зрения на то, что необходимо изменить, чтобы в стране было лучше, например, в вопросах борьбы с коррупцией, или в преодолении монополизма, или в других вопросах - я готов с ним пообщаться из уважения к всенародно избранному главе государства", - сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас ни новоизбранный президент, ни его представители не обращались к нему для проведения встречи.

Однако ранее, по словам генпрокурора, у него были регулярные встречи с Зеленским.

"С господином Зеленским у меня давние отношения - это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными", - сказал Луценко.

Глава ГПУ добавил, что не голосовал за Зеленского, но "такая убедительная победа дает ему серьезный мандат народного доверия".

Напомним

  • Министр обороны Степан Полторак заявил, что готов доложить Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил, реформах и о своем видении будущего ВСУ.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским во внешнеполитической сфере.
  • Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен оставить свой пост.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураЗеленский
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