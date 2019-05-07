В Польше заявили, что не покупают уголь из Донбасса и обвинили в этом Германию

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Вторник, 7 мая 2019, 03:19

Заместитель министра энергетики Польши Гжегож Тобишовский заверил, что ни государственные, ни частные компании в энергетической сфере не покупают уголь, добытый на оккупированном Россией Донбассе.

Об этом пишет interia.pl.

"Это очень специфический уголь, высокого качества. Оно используется в Польше, хочу это особо подчеркнуть, только отдельными частными предприятиями в химической сфере. Но предприятия государственного сектора, польская энергетика или даже индивидуальные пользователи не используют этот уголь, поскольку у них даже нет подходящих печей", - сообщил Тобишовский.

Он заявил, что этот уголь идет транзитом в Германию, которая его закупает, но Польша не имеет к этому отношения.

Заместитель минстр энергетики подчеркнул, что обвинения в том, что Польша, выплачивая 3,5 млрд злотых за это сырье, поддерживает Россию в борьбе с Украиной, является ложью.

Напоминаем:

  • Президент Европейского совета Дональд Туск обвинил правящую партию Польши "Право и справедливость" в поставках угля из оккупированного Донбасса. Он ссылался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna о процедуре импорта в Польшу угля из Донбасса. По данным издания, с марта 2017 по сентябрь 2018 году в Польшу поставили 304 000 тонн антрацита с Донбасса. Кроме того, в Польшу попадает уоль, добываемый в России.

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Темы: уголь ОРДЛО Польша Германия ЕС


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