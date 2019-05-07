ДТП с туристами: Полиция задержала председателя федерации рафтинга Прикарпатья
Правоохранители задержали в Коломые председателя федерации рафтинга Прикарпатья, общественной организации, которая позволила перевозки грузовиком, который накануне упал с обрыва в реку с 23 туристами из Беларуси.
Об этом "Украинской правде" сообщил 7 мая пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"52-летнего руководитель ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины", - сказал Тракало.
Он добавил, что этой статьей предусматривается уголовная ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.
Также спикер Нацполиции сообщил, что задержанному ранее водителю грузовика будет объявлено подозрение по ч. 3 ст. 287.
"8 мая суд должен рассмотреть меру пресечения", - добавил Тракало.
Согласно данным государственных реестров ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" возглавляет Виктор Кавацюк.
Напомним:
- 6 мая в селе Красник Верховинского района на Ивано-Франковщине грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший туристов, перевернулся в реку, в результате чего погибли три человека.
- Как показала медицинская экспертиза, водитель грузовика находился за рулем в нетрезвом состоянии.
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