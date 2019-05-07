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ДТП с туристами: Полиция задержала председателя федерации рафтинга Прикарпатья

Вторник, 7 мая 2019, 11:02

Правоохранители задержали в Коломые председателя федерации рафтинга Прикарпатья, общественной организации, которая позволила перевозки грузовиком, который накануне упал с обрыва в реку с 23 туристами из Беларуси.

Об этом "Украинской правде" сообщил 7 мая пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"52-летнего руководитель ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины", - сказал Тракало.

Он добавил, что этой статьей предусматривается уголовная ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Также спикер Нацполиции сообщил, что задержанному ранее водителю грузовика будет объявлено ​​подозрение по ч. 3 ст. 287.

"8 мая суд должен рассмотреть меру пресечения", - добавил Тракало.

Согласно данным государственных реестров ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" возглавляет Виктор Кавацюк.

Напомним:

  • 6 мая в селе Красник Верховинского района на Ивано-Франковщине грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший туристов, перевернулся в реку, в результате чего погибли три человека.
  • Как показала медицинская экспертиза, водитель грузовика находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Украинская правда
Темы: ДТПКарпатыполициятуризм
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