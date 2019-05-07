ДТП с туристами: Полиция задержала председателя федерации рафтинга Прикарпатья

Правоохранители задержали в Коломые председателя федерации рафтинга Прикарпатья, общественной организации, которая позволила перевозки грузовиком, который накануне упал с обрыва в реку с 23 туристами из Беларуси.

Об этом "Украинской правде" сообщил 7 мая пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"52-летнего руководитель ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины", - сказал Тракало.

Он добавил, что этой статьей предусматривается уголовная ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Также спикер Нацполиции сообщил, что задержанному ранее водителю грузовика будет объявлено ​​подозрение по ч. 3 ст. 287.

"8 мая суд должен рассмотреть меру пресечения", - добавил Тракало.

Согласно данным государственных реестров ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" возглавляет Виктор Кавацюк.

Напомним: