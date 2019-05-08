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Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах президента

Среда, 8 мая 2019, 02:24
Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах президента

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах. Олигарх заверил, что не помогал ей.

Об этом он сказал в интервью Bihus.Info.

"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - сказал Коломойский.

По его словам, он также не оказывал финансовую помощь Тимошенко через третьих лиц. "Вот я решил бы черрез кого-го давать свои деньги. Я буду всегда заложником у этих людей", - отметил бизнесмен.

Коломойский рассказал, что было много желающих финансово помочь Тимошенко. "У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги", - заявил олигарх.

Коломойский также рассказал, что Тимошенко не звонила ему после выборов. "Наверное, была расстроена результатом", - предположил он.

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Напомним:

  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в первом туре президентских выборов получила 13,4% голосов.
  • Она заявила, что действующий глава государства Петр Порошенкосфальсифицировал свои результаты и забрал у нее часть голосов.
  • Тимошенко однако отметила, что у нее еще есть шанс - на парламентских выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийТимошенко
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