Военным ООС увеличили зарплаты

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Среда, 8 мая 2019, 11:07

С 1 мая заработная плата военных Операции объединенных сил вырастет на 1 тысячу гривен, бойцов на линии соприкосновения – на 5 тысяч гривен.

Соответствующий указ подписал министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны 8 мая.

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил, будет составлять на первой линии – 27,3 тысячи гривен, в других районах проведения операции – 16,8 тысячи гривен", - говорится в сообщении. 

Командир взвода на первой линии с 1 мая будет получать от 31,1 тысячи гривен, в других районах – от 20,6 тысячи гривен, командир батальона на первой линии – от 35,5 тысячи гривен, в других районах – от 25 тысяч гривен.

"Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тысячи гривен, а в других районах проведения операции – 31,5 тысячи гривен", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что повышение происходит "в плановом порядке" в пределах средств, выделенных в госбюджете на содержание Вооруженных сил.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе зарплаты


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