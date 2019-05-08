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В центре Киева прошли маршем родственники погибших на Донбассе воинов

Среда, 8 мая 2019, 18:22

В Киеве на Хрещатике 8 мая состоялась шествие памяти погибших на Донбассе защитников Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

В мероприятии приняли участие около 250 жен и матерей погибших воинов АТО/ООС, а также сотни военных.

Большинство участников несли в руках цветы. Колонну сопровождала патрульная полиция.

Маршрут пролегал от здания Киевской городской государственной администрации по улице Крещатик, через Европейскую площадь, к мемориалу "Стена памяти народной".

 
фото: укринформ

Напомним:

  • С 1 мая заработная плата военных Операции объединенных сил выросла на 1000 гривен, бойцов на линии соприкосновения - на 5000 гривен.

Темы: КиевакцииООСДонбасс
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