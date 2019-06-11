Украина объяснила в Гааге, как Россия нарушает Конвенцию ООН

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль во вторник представила позицию Украины в первом устном раунде юрисдикционных слушаний арбитражного трибунала по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", в выступлении Зеркаль привела перечень нарушений России по Конвенции ООН .

В частности, РФ незаконно построила мост через международный пролив, что ущемляет права судов всех стран, направляющихся в украинские порты или из них, разворовывает украинские энергоресурсы в пределах прав Украины на морских просторах, препятствует вылову рыбы украинскими рыбаками.

По словам Зеркаль, начиная с весны 2014 года Россия похитила у Украины уже более 9000000000 кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы.

"Эти нарушения представляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международным морским правом со стороны России", - заявила Зеркаль.

Она подчеркнула, что дело Украины не касается суверенитета над Крымом, поскольку этот вопрос не оспаривается и находится вне всяких сомнений.

Зеркаль выразила уверенность, что Украина имеет право на рассмотрения этого спора судом по морскому праву.

"Сегодня вы увидите, почему России не удастся избежать вашей юрисдикции. Я убеждена: заслушав наши аргументы, вы согласитесь, что Украина уполномочила вам свое дело и стремится к правосудию в соответствии с Конвенцией", - сказала она.

Зеркаль отметила, что предварительные возражения России не являются результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала.

"Вместо того чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор", - сказала она.

Напомним, слушания в постоянном третейском суде в Гааге стартовали в понедельник и продлятся до пятницы.

В рамках слушаний Украина отстаивает свое право на судебное разбирательство дела по существу.