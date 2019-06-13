ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 июня.

"Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: Водяное, Авдеевку, возле Марьинки, Широкино, Новотроицкое, Старогнатовку, Лебединское и окрестности Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 12 раз: Новолуганское, в районе Новотошковскоо, Попасная, возле Новгородского, Зайцево, Луганское, Южное.

По данным разведки, 12 июня один боевик был уничтожен и 3 ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле населенного пункта Водяное - стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

Боровское - артиллерия калибра 152 мм; окраины Луганского - автоматический гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в отчете.