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"Государство в смартфоне": Зеленский собрал экспертов и наметил план

Четверг, 13 июня 2019, 10:11
Государство в смартфоне: Зеленский собрал экспертов и наметил план

12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".

В нем приняли участие представители "Коалиции электронного государства", объединяющей 65 различных организаций и экспертов в области IT, сообщает пресс-служба президента.

К обсуждению также присоединился глава государства.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры перед цифровой экономикой и электронным управлением", – сказал Зеленский.

"Уверяю, что лично буду "обращаться" к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах", – заявил он.

 
Экспертное обсуждение "Государства в смартфоне"
Фото пресс-службы президента

По словам советника главы государства Михаила Федорова, переведение государственных услуг в онлайн поспособствует не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере", – заявил он.

"Уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения – полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина", – добавил Федоров.

"Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IT-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", – подчеркнул он.

 

.Представители "Коалиции" предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации.

Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов.

Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Зеленский заверил, что такие встречи будут регулярными.

 

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобного.

Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Напомним, диджитализация и проект "государство в смартфоне" были одним из ключевых посылов Зеленского перед выборами президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийдиджитализациятехнологии
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