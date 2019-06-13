Дело "стены Яценюка" отдали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в суд по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.

Об этом 13 июня сообщает пресс-служба САП.

"Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что обвинение по факту растраты госсредств предъявлено 3 должностным лицам Государственной пограничной службы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек.

В частности, речь идет о начальнике управления строительства администрации ГПСУ, экс-начальнике первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, старшем офицере первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, директоре ООО "АЗУ", экс-директоре ГП "Черниговский облавтодор", директоре и учредителе ООО "Стройцентр Витязь" и еще двух пособниках.

Следствие установило, что должностные лица ГПСУ, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности повлекли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.

В частности, по эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что служащие ГПСУ выделили средства на реконструкцию помещений в здании Харьковской авиационной эскадрильи под служебные помещения, чем допустили нецелевое использование средств на 13 212 155,11 грн.

"За эпизодом создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 372 144,40 грн", - сообщили в САП.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по ч. 2 ст. 210 УК (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины); по ч. 1 ст. 366 УК, (служебный подлог) ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 УК (подделка документов).

Читайте также: "Коррупционные дыры в "Стене Яценюка"

Напомним: