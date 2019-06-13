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В Беларуси снова расстреляли человека

Четверг, 13 июня 2019, 16:27

В Беларуси казнили путем расстрела осужденного за убивство троих человек Александра Жильникова.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

30 мая адвокатка была на свидании с Жильниковым, где они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру республики на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 13 июня адвокатка отправилась в СИЗО №1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако, там ей сказали, что Александр Жильников "убыл по приговор". Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян? На что получила подтверждение этой информации.

Правозащитники сообщают, что пока неизвестна судьба второго фигуранта дела -Вячеслава Сухарко.

Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу, отмечают они.

Кроме этого в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года за номером 3082/2018.

Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного комитетом.

Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда говорит, что очень возмущен таким подходом.

"С одной стороны, Беларусь хочет быть ближе к Европе, называется европейской страной, проводит II Европейские игры, а с другой стороны, не разделяет ценности прав человека и остается последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где расстреливают людей", – подчеркнул Полуда.

Правоохранители напомнили обстоятельства трагедии, произошедшей декабре 2015 года в Минске - в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила проучить соперницу.

Исполнители (Вячеслав Сухарко и Александр Жильников) перестарались - произошло убийство избранницы парня и его самого. А сразу после задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.

29 мая в Верховном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Александра Жильникова. Сначала мужчина получил пожизненный срок, но после повторного рассмотрения дела Минским городским судом приговор был заменен на смертную казнь.

Однако и последняя инстанция на национальном уровне оставила приговор без изменений, а жалобу осужденного без удовлетворения. После этого Александр Жильников с помощью правозащитников направил индивидуальное обращение в КПЧ ООН.

Amnesty International выступила с призывом к людям со всего мира написать белорусским властям, чтобы остановить расстрелы Жильникова и Сухарко, объявить мораторий на исполнение смертных приговоров и заменить все смертные приговоры лишением свободы.

Напомним:

  • Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьправа человека
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