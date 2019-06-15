ООС Боевики били из артиллерии и минометов, 1 раненый

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Суббота, 15 июня 2019, 07:30

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранение. С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли позиции ОС.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 июня.

"Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил: Марьинку, Павлополь, Красногоровку, возле Гнутового, Водяное, окрестности Лебединского, Пищевик, возле Тарамчука и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинская позиции были обстреляны 9 раз: Южное, Попасная, Золотое-4, Станица Луганская.

По данным разведки, 14 июня один оккупант был уничтожен.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Лебединского - гранатомет и стрелковое оружие; Авдеевка - миномет калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции ОС: дважды Станица Луганская - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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