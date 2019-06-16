Иран обстрелял беспилотник США незадолго до атаки на танкеры

За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.

Об этом телеканалу CNN сообщил представитель правительства США.

По его словам ракета не попала в цель и упала в воду.



Камеры беспилотника зафиксировали, как к танкерам приближаются иранские катера, сказал чиновник, но не уточнил, зафиксировал ли дрон проведение самого нападения.

Так или иначе, это первая информация о том, что у США была информация о подготовке Ираном операции до того, как она произошла.

Напомним: