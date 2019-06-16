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Иран обстрелял беспилотник США незадолго до атаки на танкеры

Воскресенье, 16 июня 2019, 05:28

За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.

Об этом  телеканалу CNN сообщил представитель правительства США.

По его словам ракета не попала в цель и упала в воду.

Камеры беспилотника зафиксировали, как к танкерам приближаются иранские катера, сказал чиновник, но не уточнил, зафиксировал ли дрон проведение самого нападения.

Так или иначе, это первая информация о том, что у США была информация о подготовке Ираном операции до того, как она произошла.

Напомним:

  • В Оманском заливе на  двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
  • Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.

Темы: ИранСШАнефть
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