Иран обстрелял беспилотник США незадолго до атаки на танкеры
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Воскресенье, 16 июня 2019, 05:28
За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.
Об этом телеканалу CNN сообщил представитель правительства США.
По его словам ракета не попала в цель и упала в воду.
Камеры беспилотника зафиксировали, как к танкерам приближаются иранские катера, сказал чиновник, но не уточнил, зафиксировал ли дрон проведение самого нападения.
Так или иначе, это первая информация о том, что у США была информация о подготовке Ираном операции до того, как она произошла.
Напомним:
- В Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
- Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
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