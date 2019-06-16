Іран обстріляв безпілотник США незадовго до атаки на танкери

3854 перегляди
Неділя, 16 червня 2019, 05:28

За кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.

Про це телеканалу CNN повідомив представник уряду США.

За його словами ракета не влучила в ціль і впала у воду.

Камери безпілотника зафіксували, як до танкерів наближаються іранські катери, сказав чиновник, але не уточнив, чи зафіксував дрон проведення самого нападу.

Так чи інакше, це перша інформація про те, що у США була інформація про підготовку Іраном операції до того, як вона відбулася.

Нагадаємо:

  • В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
  • Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Іран США нафта


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США опублікували докази причетності Ірану до вибухів на танкерах 14 червня 2019, 08:07
В Оманській затоці сталися вибухи на танкерах з нафтою, США звинувачують Іран 14 червня 2019, 03:30
У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду 1 червня 2019, 05:53
Усі новини
Головні новини
У центрі Києва стався потужний вибух
Після виборів націоналісти утворять єдину структуру – Білецький
Україна - чемпіон світу з футболу
Екс-заступник міністра, який не пішов до ВР від "Слуги народу", може стати губернатором
Усі новини
Досвід

Школа джур: як стають правдивими козаками

думка

Освіта може викликати здоров'я

здоров'я

Підбори, каблуки, шпильки: чим шкідливі, як носити і зберегти здоров'я