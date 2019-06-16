Іран обстріляв безпілотник США незадовго до атаки на танкери
За кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.
Про це телеканалу CNN повідомив представник уряду США.
За його словами ракета не влучила в ціль і впала у воду.
Камери безпілотника зафіксували, як до танкерів наближаються іранські катери, сказав чиновник, але не уточнив, чи зафіксував дрон проведення самого нападу.
Так чи інакше, це перша інформація про те, що у США була інформація про підготовку Іраном операції до того, як вона відбулася.
Нагадаємо:
- В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
- Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
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