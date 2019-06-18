Зеленский обсудил "Минск" и моряков в РФ с президентом ФРГ
Вторник, 18 июня 2019, 20:56
Президент Владимир Зеленский 18 июня встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщила пресс-служба АП.
"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был в Донбассе, когда все начиналось", - отметил Зеленский.
Согласно сообщению, президенты обсуждали Нормандский формат и освобождение задержанных украинских моряков.
Напомним:
- 17 июня президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Зеленским заявил, что Франция готова принять встречу лидеров стран "нормандской четверки" для урегулирования ситуации на Донбассе.
- Кроме того, 17 июня Штайнмайер заявил, что европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем раньше.
- 18 июня Зеленский и председатель немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле обсудили продление санкций против России и вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса.
Украинская правда