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Зеленський обговорив "Мінськ" і моряків в РФ із президентом ФРН

Вівторок, 18 червня 2019, 20:56

Президент Володимир Зеленський 18 червня зустрівся у Берліні з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Про це повідомила прес-служба АП.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", – зазначив Зеленський.

Згідно з повідомленням, президенти обговорювали Нормандський формат і звільнення затриманих українських моряків.

 
АП

Нагадаємо:

  • 17 червня президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з Зеленським заявив, що Франція готова прийняти зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Донбасі.
  • Крім того, 17 червня Штайнмайєр, заявив, що європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі відносини, ніж раніше.
  • 18 червня Зеленський і голова німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле обговорили продовження санкцій проти Росії і питання відновлення інфраструктури Донбасу.
 
АП

Українська правда
Теми: ЗеленськийНімеччинаРосія
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