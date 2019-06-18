Зеленський обговорив "Мінськ" і моряків в РФ із президентом ФРН

Президент Володимир Зеленський 18 червня зустрівся у Берліні з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Про це повідомила прес-служба АП.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", – зазначив Зеленський.

Згідно з повідомленням, президенти обговорювали Нормандський формат і звільнення затриманих українських моряків.

АП

Нагадаємо:

17 червня президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з Зеленським заявив, що Франція готова прийняти зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, 17 червня Штайнмайєр, заявив, що європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі відносини, ніж раніше.

18 червня Зеленський і голова німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле обговорили продовження санкцій проти Росії і питання відновлення інфраструктури Донбасу.