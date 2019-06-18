В Борисполе из-за отсрочки рейса самолета Киев - Батуми пассажиры блокировали вход в терминал F.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечает издание, пассажиры протестовали из-за отсрочки рейса YE1215 - здание терминала не могли попасть около 100 пассажиров.

При этом сообщается, что терминал разблокировали примерно в 22:00, после того, как объявили о начале регистрации на рейс.

По данным издания, самолет должен был улететь в 8:30 утра, но авиакомпания YanAir 16 июня, за два дня до вылета, сообщила в Facebook, что самолет отправится в 13:00.

Кроме того, в издании отметили, что утром 18 июня пост в соцсети дважды редактировали: сначала изменили время вылета на 15:00, а затем на 18:00. Вылет запланирован на 00:00.

Напомним: