В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал F из-за отсрочки рейса самолета Киев - Батуми.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечает корреспондент, пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса YE1215. По его словам, в здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

По данным издания, самолет должен был улететь в 8:30 утра, но авиакомпания YanAir 16 июня, за два дня до вылета, сообщила в Facebook, что самолет отправится в 13:00.

Также сообщается, что утром 18 июня пост в соцсети дважды редактировали: сначала изменили время вылета на 15:00, а затем на 18:00.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время вылет запланирован на 00:00.

Напомним: