В Борисполе терминал блокировали возмущенные пассажиры
Вторник, 18 июня 2019, 22:41
В Борисполе из-за отсрочки рейса самолета Киев - Батуми пассажиры блокировали вход в терминал F.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечает издание, пассажиры протестовали из-за отсрочки рейса YE1215 - здание терминала не могли попасть около 100 пассажиров.
При этом сообщается, что терминал разблокировали примерно в 22:00, после того, как объявили о начале регистрации на рейс.
По данным издания, самолет должен был улететь в 8:30 утра, но авиакомпания YanAir 16 июня, за два дня до вылета, сообщила в Facebook, что самолет отправится в 13:00.
Кроме того, в издании отметили, что утром 18 июня пост в соцсети дважды редактировали: сначала изменили время вылета на 15:00, а затем на 18:00. Вылет запланирован на 00:00.
Напомним:
- 27 мая 2019 часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ осталась в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета.
- 30 июня и 1 июля 2018-го в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали рейсы, в результате чего несколько сотен туристов находились в аэропорту более 30 часов.