В Борисполе пассажиры блокируют терминал F
В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал F из-за отсрочки рейса самолета Киев - Батуми.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечает корреспондент, пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса YE1215. По его словам, в здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.
По данным издания, самолет должен был улететь в 8:30 утра, но авиакомпания YanAir 16 июня, за два дня до вылета, сообщила в Facebook, что самолет отправится в 13:00.
Также сообщается, что утром 18 июня пост в соцсети дважды редактировали: сначала изменили время вылета на 15:00, а затем на 18:00.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время вылет запланирован на 00:00.
Напомним:
- 27 мая 2019 часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ осталась в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета.
- 30 июня и 1 июля 2018-го в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали рейсы, в результате чего несколько сотен туристов находились в аэропорту более 30 часов.
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