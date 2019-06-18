У Борисполі термінал блокували обурені пасажири
Вівторок, 18 червня 2019, 22:41
У Борисполі пасажири блокували вхід до терміналу F через відтермінування рейсу літака Київ - Батумі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначає видання, пасажири протестували через відтермінування рейсу YE1215 - до будівлі терміналу не могли потрапити близько 100 пасажирів.
Повідомляється, що термінал розблокували приблизно о 22:00 після того, як оголосили про початок реєстрації на рейс.
За даними видання, літак мав відлетіти о 8:30 ранку, але авіакомпанія YanAir 16 червня, за два дні до вильоту, повідомила у Facebook, що літак відправиться о 13:00.
При цьому, ідеться також про те, що вранці 18 червня пост двічі редагували: спочатку змінили час вильоту на 15:00, а згодом на 18:00. Наразі виліт запланований на 00:00.
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