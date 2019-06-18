У Борисполі термінал блокували обурені пасажири

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Вівторок, 18 червня 2019, 22:41

У Борисполі пасажири блокували вхід до терміналу F через відтермінування рейсу літака Київ - Батумі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає видання, пасажири протестували через відтермінування рейсу YE1215 - до будівлі терміналу не могли потрапити близько 100 пасажирів.

Повідомляється, що термінал розблокували приблизно о 22:00 після того, як оголосили про початок реєстрації на рейс.

За даними видання, літак мав відлетіти о 8:30 ранку, але авіакомпанія YanAir 16 червня, за два дні до вильоту, повідомила у Facebook, що літак відправиться о 13:00.

При цьому, ідеться також про те, що вранці 18 червня пост двічі редагували: спочатку змінили час вильоту на 15:00, а згодом на 18:00. Наразі виліт запланований на 00:00.

Нагадаємо:

  • 27 травня 2019 року частина пасажирів рейсу PS55 "Київ - Одеса" авіакомпанії МАУ залишилася в аеропорту "Бориспіль", не потрапивши на борт літака.
  • 30 червня і 1 липня 2018-го у столичному аеропорту "Київ" (Жуляни) затримали рейси, внаслідок чого кількасот туристів перебували в аеропорту більше 30 годин.

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Теми: Бориспіль авіа


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