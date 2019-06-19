Зеленский о рейсе MH17: На скамье подсудимых должны быть все причастные
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Среда, 19 июня 2019, 19:17
Президент Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в трагедии самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) в 2014 году.
Об этом говорится в сообщении администрации президента в Twitter.
"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемыхв причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- Их будет объявлен в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.
- Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
- Служба безопасности сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта.
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