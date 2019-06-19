Зеленский о рейсе MH17: На скамье подсудимых должны быть все причастные

Президент Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в трагедии самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении администрации президента в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним: