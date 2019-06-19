Зеленский о рейсе MH17: На скамье подсудимых должны быть все причастные

1769 просмотров
Среда, 19 июня 2019, 19:17

Президент Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в трагедии самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении администрации президента в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемыхв причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • Их будет объявлен в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.
  • Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
  • Служба безопасности сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский теракт Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский говорил с Ахметовым: "Не политические вещи" 19 июня 2019, 19:08
Зеленский рассказал об одной заминочке с переездом АП с Банковой 19 июня 2019, 18:55
Зеленский назначил представителей Киева в подгруппах ТКГ 19 июня 2019, 17:10
Все новости
Главные новости
Кучма назвал условие, при котором возможна отмена "блокады ОРДЛО"
Задержание "блатных" на Бессарабке: ГБР разберется, кто виноват
СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17
Кабмин одобрил увольнение еще трех глав ОГА
Все новости
флешмоб

# Я_тобі_не_бренд: реакция социальных сетей на высказывание Зеленского о женщинах

здоровье

Усилитель вкуса глутамат натрия: когда вредит, а когда — нет

репортаж

Какие тайны скрывает Одесская Опера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів