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СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17

Среда, 19 июня 2019, 15:06
СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17

Служба безопасности сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта, который привел к аварии "Боинга 777" (рейс MH-17) в небе над Донбассом в 2014 году и гибели 298 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ в среду.

Подозрения датировано 18 июня.

Подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК Украины (Теракт, который привел к гибели людей) объявлен трем гражданам РФ - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

Гиркин и Дубинский указаны как организаторы, а Пулатов и Харченко - пособники.

Напомним:

  • Напомним, Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • Их будет объявлен в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.
  • Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУДонбассMH17
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