СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17

Служба безопасности сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта, который привел к аварии "Боинга 777" (рейс MH-17) в небе над Донбассом в 2014 году и гибели 298 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ в среду.

Подозрения датировано 18 июня.

Подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК Украины (Теракт, который привел к гибели людей) объявлен трем гражданам РФ - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

Гиркин и Дубинский указаны как организаторы, а Пулатов и Харченко - пособники.

Напомним: