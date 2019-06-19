СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17
Среда, 19 июня 2019, 15:06
Служба безопасности сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта, который привел к аварии "Боинга 777" (рейс MH-17) в небе над Донбассом в 2014 году и гибели 298 человек.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ в среду.
Подозрения датировано 18 июня.
Подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК Украины (Теракт, который привел к гибели людей) объявлен трем гражданам РФ - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.
Гиркин и Дубинский указаны как организаторы, а Пулатов и Харченко - пособники.
Напомним:
- Напомним, Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- Их будет объявлен в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.
- Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.