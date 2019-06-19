Центральная избирательная комиссия 19 июня зарегистрировала 179 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

В том числе, 108 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, и 71 человек, выдвинутый политическими партиями, сообщает ЦИК результаты заседания.







Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Керусенко А.В., который баллотировался в ОВО №93 в порядке самовыдвижения, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться.

Следовательно, всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 761 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 618, выдвинутых партиями – 143.