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Уже зарегистрирован 761 кандидат-мажоритарщик и 839 "списочников"

Среда, 19 июня 2019, 19:42
Уже зарегистрирован 761 кандидат-мажоритарщик и 839 списочников

Центральная избирательная комиссия 19 июня зарегистрировала 179 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

В том числе, 108 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, и 71 человек, выдвинутый политическими партиями, сообщает ЦИК результаты заседания.


Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Керусенко А.В., который баллотировался в ОВО №93 в порядке самовыдвижения, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться.

Следовательно, всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 761 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 618, выдвинутых партиями – 143.

Кроме того, в среду ЦИК зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе:

217 – "Радикальной партии Олега Ляшко";

59 – "Всеукраинского объединения" Факел ";

175 – партии "Голос";

224 – "Всеукраинского объединения" Свобода ".

Всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 5 партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в парламент.

Также Центризбирком зарегистрировал еще 190 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах нардепов на 21 июля.

А именно: 95 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 – от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Всего зарегистрировано уже 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

УП, обновлено
Темы: виборыВерховная РадаЦИК
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