Уже 761 кандидат: зарегистрировали новых самовыдвиженцев и избранников партий

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Среда, 19 июня 2019, 19:42

Центральная избирательная комиссия 19 июня зарегистрировала 179 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

В том числе, 108 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, и 71 человек, выдвинутый политическими партиями, сообщает ЦИК результаты заседания.


Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Керусенко А.В., который баллотировался в ОВО №93 в порядке самовыдвижения, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться.

Следовательно, всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 761 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 618, выдвинутых партиями – 143.

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Темы: виборы Верховная Рада ЦИК


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