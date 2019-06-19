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Портнова не смущают протесты студентов против него

Среда, 19 июня 2019, 21:03

Одиозный Андрей Портнов уточнил, что его снова приняли на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко.

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче заявил в своем Telegram-канале.

"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", – отметил он.

"Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права", – заявил Портнов.

"И я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате", – добавил он.

Ранее из-за возвращения Андрея Портнова к преподаванию в КНУ имени Тараса Шевченко студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников университета призвали "встать в защиту чести и репутации своего университета" и присоединиться к двум требованиям:

- отмена приказа о трудоустройстве Портнова Андрея Владимировича на должность профессора кафедры конституционного права КНУ им. Тараса Шевченко;

- публичное извинение от ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского за назначение Андрея Портнова

"Портнов не проведет в КНУ ни одной лекции!", – заявили организаторы акции протеста, запланированной на 18:30 четверга, 20 июня.

Темы: Портновобразование
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