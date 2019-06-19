Портнова не смущают протесты студентов против него
Одиозный Андрей Портнов уточнил, что его снова приняли на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко.
Об этом бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче заявил в своем Telegram-канале.
"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", – отметил он.
"Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права", – заявил Портнов.
"И я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате", – добавил он.
Ранее из-за возвращения Андрея Портнова к преподаванию в КНУ имени Тараса Шевченко студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников университета призвали "встать в защиту чести и репутации своего университета" и присоединиться к двум требованиям:
- отмена приказа о трудоустройстве Портнова Андрея Владимировича на должность профессора кафедры конституционного права КНУ им. Тараса Шевченко;
- публичное извинение от ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского за назначение Андрея Портнова
"Портнов не проведет в КНУ ни одной лекции!", – заявили организаторы акции протеста, запланированной на 18:30 четверга, 20 июня.
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