Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали"
Среда, 19 июня 2019, 22:19
В Киеве правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.
Как сообщает корреспондент "Громадського", перекрыты входы в Центральный и Южный вокзалы.
В то же время, пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.
На место происшествия приехали кинологи и пожарный грузовик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В то же время, поезда курсируют без изменений в расписании.
Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.
Информация о минировании 12 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщила полиция Харьковской области.