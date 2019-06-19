Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали"

В Киеве правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.

Как сообщает корреспондент "Громадського", перекрыты входы в Центральный и Южный вокзалы.

В то же время, пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.

На место происшествия приехали кинологи и пожарный грузовик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, поезда курсируют без изменений в расписании.

Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.