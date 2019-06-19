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Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали"

Среда, 19 июня 2019, 22:19

В Киеве правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.

Как сообщает корреспондент "Громадського", перекрыты входы в Центральный и Южный вокзалы.

В то же время, пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.

 

На место происшествия приехали кинологи и пожарный грузовик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, поезда курсируют без изменений в расписании.

 

Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.

Информация о минировании 12 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщила полиция Харьковской области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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