Развлечения "минеров": Три аэропорта и два вокзала эвакуируют

Правоохранителям сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он.

"Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности", – добавил Омелян.

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются... ", – добавил министр.

Напомним: