Развлечения "минеров": Три аэропорта и два вокзала эвакуируют

283 просмотра
Среда, 19 июня 2019, 23:21

Правоохранителям сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он.

"Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности", – добавил Омелян.

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются... ", – добавил министр.

Напомним:

  • В Киеве вечером правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.
  • Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев Одесса Львов транспорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
На участников события в рамках "Киев Прайд" напали молодчики в балаклавах 19 июня 2019, 22:46
Из квартиры застреленного депутата исчезли драгоценности 19 июня 2019, 22:31
Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали" 19 июня 2019, 22:19
Все новости
Главные новости
Из квартиры застреленного депутата исчезли драгоценности
Полиция Одесской области нашла тело пропавшей девочки
Уже зарегистрирован 761 кандидат-мажоритарщик и 839 "списочников"
Кучма назвал условие, при котором возможна отмена "блокады ОРДЛО"
Все новости
Образование

Кто должен поступать в вуз по собеседованию, а кто по экзаменам

здоровье

Усилитель вкуса глутамат натрия: когда вредит, а когда — нет

еда

7 аргументов в пользу вишен и черешен

Поиск по сайту
Архив
Весь архів