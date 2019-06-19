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Развлечения "минеров": Три аэропорта и два вокзала эвакуируют

Среда, 19 июня 2019, 23:21

Правоохранителям сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он.

"Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности", – добавил Омелян.

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются... ", – добавил министр.

Напомним:

  • В Киеве вечером правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.
  • Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.
  • Информация о минировании 12 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщила полиция Харьковской области. Эксперты осмотрели более 7 тысяч кв м помещений и почти 4 тысяч кв м прилегающей территории, эвакуировав 410 граждан, – взрывчатых веществ не обнаружили.

Темы: КиевОдессаЛьвовтранспорт
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