Развлечения "минеров": Три аэропорта и два вокзала эвакуируют
Правоохранителям сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.
"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он.
"Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности", – добавил Омелян.
"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются... ", – добавил министр.
Напомним:
- В Киеве вечером правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.
- Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.
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